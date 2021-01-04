"يا سلام يا دبي" عمل فني يحتفي بالمكانة العالمية لدبي مع بداية العام الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 04:34 صباحاً - احتفاءً بمكانة دبي العالمية، والإنجازات التي حققتها على مدى السنوات الماضية، ومع الاحتفال باستقبال العام الجديد، وتزامناً مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق، أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" عملاً فنياً متميزاً في أوّل أيام 2021.

وتأتي أغنية "يا سلام يا دبي" - كثمرة تعاون وشراكة بين "دبي للسياحة" ومجموعة MBC، ويجمع العمل اثنين من أشهر الفنانين هما: النجم راشد الماجد، والمنتج الموسيقي السويدي العالمي من أصول مغربية RedOne، وهو حائز على جائزة غرامي عدة مرات وكانت إبداعاته سبباً لنجاح الكثير من الفنانات والفنانين العالميين مثل ليدي غاغا، وجينيفر لوبيز، وأنريكي إيغلاسياس، ونيكي ميناج وغيرهم.

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وتحتفي أغنية يا سلام يا دبي، التي تم بثها على قناة اليوتيوب الرسمية لـ Visit Dubai و لـ MBC Group لتصل إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم، بمسيرة دبي المتواصلة من الازدهار والتطور. وتدمج بين أغنيتين شهيرتين للنجم راشد الماجد، وهما أغنية دبي كوكب آخر (كلمات: أنور المشيري، وألحان: أحمد الهرمي) التي صدرت خلال الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوّق، وأغنية دبي دانة الدنيا (كلمات: عارف الخاجة، وألحان: خالد ناصر) التي صدرت خلال الدورة الأولى من المهرجان عام 1996. ويأتي العمل الجديد بروح جديدة وعصرية تحمل رؤية وتوقيع RedOne.

وتعكس كلمات الأغنية التاريخ العريق للإمارة والتطور الكبير الذي شهدته على مر السنوات لتحقق مكانتها الحالية كمدينة عالمية الطابع ومركز متطور للمال والأعمال ووجهة سياحية رائدة يقصدها الزوار من كافة أنحاء العالم.

وقد شارك كل من RedOne وPat Devine في وضع كلمات باللغة الإنجليزية تتخلل الأغنية الجديدة لتخاطب جميع الأذواق والأعمار والثقافات، وتعبّر عن التنوّع الفريد لدبي، وتجسّد طبيعتها العالمية، حيث سيجد فيها الجمهور العالمي ما يحبه بفضل اللمسات التي أضافها RedOne.





ويعكس الفيديو كليب الذي أخرجه "ديفيد زعنّي" تنوّع وغنى الإمارة بطريقة مميزة، حيث يسلّط الضوء على أهمية دبي ومكانتها كمركز رئيس في المنطقة للأنشطة السياحية والترفيهية. ويشارك في الفيديو كليب عدد من المشاهير، إلى جانب مجموعة من المؤدين والممثلين. وتظهر في الفيديو أهم معالم دبي المميزة.

رديوان



تجارب استثنائية

-تعقيباً على هذا العمل المميز، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تجسد أغنية "يا سلام يا دبي" التطور الكبير الذي شهدته إمارة دبي على مدار السنوات الماضية، لتصبح اليوم إحدى أهم الوجهات على مستوى العالم. "

-من جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للفعاليات والمهرجانات العالمية، ولعب مهرجان دبي للتسوّق، الفعالية السنوية الأبرز من بين أكثر من 15 مهرجاناً وفعالية تسويقية تنظمها دبي، دوراً رئيسياً في تعزيز هذه الصورة والمكانة. وتأتي أغنية "يا سلام يا دبي" للاحتفال بماضي وحاضر ومستقبل المدينة، حيث يسعدنا إطلاق أغنية تعكس كافة المقومات الشهيرة للإمارة، مع الاحتفال بالعام الجديد وبالتزامن مع أبرز فعاليات التجزئة والترفيه في دبي".

راشد الماجد



مسيرة نجاح

من جانبه، قال الفنان راشد الماجد: "يسعدني ويشرفني أن أكون جزءاً من مسيرة نجاح مهرجان دبي للتسوق منذ بدايته قبل 26 عاماً، حيث كانت البداية مع أغنية "دبي دانة الدنيا" في عام 1996 ثم اغنية "دبي كوكب آخر" في العام الماضي. واليوم، أعود بعمل فني جديد للاحتفاء بدبي، هذه المدينة الساحرة التي أصبحت مقصداً للزوار من مختلف أنحاء العالم. ويعكس التعاون مع الفنان العالمي RedOne للخروج بهذا العمل الرائع، التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي وقدرتها على التقريب بين البشر من مختلف أنحاء العالم، وهذا هو سر النجاح والإنجازات المستمرة التي تحققها المدينة".

في الوقت ذاته، قال RedOne : "إني سعيد بالتعاون مع دبي للسياحة لتقديم هذه الأغنية الجديدة التي تجمع بين أغنيتين سابقتين هما "دبي دانة الدنيا"، و"دبي كوكب آخر" للفنان المميز راشد الماجد، كما أنني أتطلع أن يحظى هذا العمل الفني المتميز بإعجاب الجمهور في كل مكان".