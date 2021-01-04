ياسمين صبري تستعرض أسطول سيارتها مع زوجها

الإثنين 4 يناير 2021

تفاعلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، وزوجها رجل الأعمال المصري أحمدأبوهشيمة، مع متابعي حساباتهم على مواقع التواصل.



من جانبها، نشرت "صبري" أحدث ظهور لها مع زوجها، الأحد، يظهران فيها وهما يسيران أمام أسطول سياراتهما الفارهة، ومنها طراز "رولز رويس".

فيما كشف أحمد أبوهشيمة لمتابعيه تعرضه لوعكة صحية وعلق قائلا: "الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى.. خاللي بالكم من صحتكم.. دي كنزكم الحقيقي.. كل سنة وأنتم طيبين".

واحتفلت ياسمين صبري في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 بعيد زواجها الأول على "أبوهشيمة"، قبل 4 أشهر من موعده الأصلي، إذ احتفلا بزفافهما في 17 أبريل/نيسان 2020.

وأقيم حفل زفاف ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقال العروسان فى بيان مشترك: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عقد قراننا وسط أجواء عائلية".

وتابعا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وأكد أحمد أبوهشيمة خطوبته من ياسمين صبري، في شهر مارس/ آذار 2020.

يشار إلى أن أحمد أبوهشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام 5 سنوات.