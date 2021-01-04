شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تخض.. إيرادات السينما الأمريكية تتراجع بنسبة 80% مقارنة بعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الصين محل أمريكا الشمالية كأكبر سوق لزوار السينما في العالم، ومع ذلك ، لم تنجو من تراجع الإيرادات، حيث تراجعت إيرادات الصين في 2020 بنسبة 72 % عن إيراداتها في 2019، وفي نفس الوقت انخفضت إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بنسبة 80 % في عام 2020 وسط جائحة فيروس كورونا وإغلاق السينمات بشكل غير مسبوق ، في حين تراجعت الإيرادات العالمية ككل بأكثر من 70 %.

وكما هو متوقع ، حققت تذاكر السينما في أمريكا بين 1 يناير و 31 ديسمبر ما يقدر بنحو 2.3 مليار دولار مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في عام 2019 ، وفقًا لتقديرات Comscore، وهذه أقل إيرادات منذ 40 عامًا على الأقل، وهذا التراجع كان متوقعًا ، مع الأخذ في الاعتبار إغلاق العديد من دور السينما لأكثر من تسعة أشهر في الولايات المتحدة.

على الصعيد العالمي ، من المتوقع أن تحقق مبيعات تذاكر الأفلام لعام 2020 ما بين 11.5 مليار دولار و 12 مليار دولار ، مقارنة بـ 42.5 مليار دولار في 2019، مع العلم ان الصين حلت محل أمريكا الشمالية كسوق عالمي للسينما في عام 2020 ، محققة ما يقدر بنحو 2.7 مليار دولار من مبيعات التذاكر لكل حسب ما نشر Comscore.

وحسب التقارير تصدّر فيلم The Eight Hundred شباك التذاكر العالمي بحوالي 440 مليون دولار، كما احتل عدد من الأفلام الصينية الأخرى صدارة الإيرادات منها My People ، My Homeland .