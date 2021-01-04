شكرا لقرائتكم خبر عن عليا صبحى تخطف الأنظار فى أولى تجاربها التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الجمهور إعجابهم الشديد بالمطربة عليا صبحى فى مسلسل "طلقتك نفسى"، متغزلين فيها وبأدائها وطريقة تمثيلها البسيطة فى المسلسل، ونالت على إعجابهم، خاصة أنها أولى تجاربها التمثيلية ومن التعليقات: "مبدعة دائما، بالتوفيق، أداء رائع".

كما طرحت المطربة عليا أغنيتها مؤخرا "روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوى، وتولى إخراج الكليب بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى، وحققت نسب مشاهدة عالية والتى تشهد عودتها للغناء بعد غياب عدة سنوات، منذ أن قدمت مع النجم تامر حسنى أغنية "اطمن" كدويتو غنائى قبل عدة سنوات.

يذكر أن تامر حسنى اكتشف موهبة عليا منذ فترة، وبعدها قدمها لتغنى معه أغنية "اطمن"، كديو غنائى حقق نجاحا كبيرا، وكانت الأغنية هى ضمن أغانى ألبوم "اخترت صح" الذى تم إصداره عام 2010 وحقق نجاحا كبيرا.

ومسلسل "طلقتك نفسى" يشارك فى بطولته عدد من الفنانين الشباب، منهم: هاجر أحمد وأحمد الشامى وميدو عادل ونانسى صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمى وهايدى موسى، كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومى فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وآخرون، أخرج العمل محمد النقلى المسلسل قصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحى.

وفى هذا العمل يخوض أحمد عصام من به تجربة التأليف الدرامى لأول مرة، حيث يتميز بطابع كوميدى واجتماعى مكون من 30 حلقة منفصلة.

ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالبا ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب؛ إذ يقع ضحيتها غالباً الأولاد وهى "أنتِ طالق".