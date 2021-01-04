شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف لـ"تليفزيون الخليج 365": مخدتش ولا مليم فى البرنامج العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا يوسف، فى حوارها لتليفزيون الخليج 365، مع الزميل على الكشوطى، لم أتقاض أى مبلغ خلال ظهورى فى البرنامج العراقى، لقيت المذيع بعتلى على الواتس قالى أنا مذيع عراقى وأهل العراق بيحبوكى وعاوزين نعمل حلقة والبرنامج ملهوش ميزانية، ولم أتقاض ولا جنيه ولا خمسين قرش، قلتله تنور وبلدك التانى ويشرفنى ليا جمهور فى العراق، وإديته معاد حتى مهرجان القاهرة السينمائى لسه خلصان وكنت قاعدة فى فندق فى الزمالك، كلمنى قالى معنديش مكان قلتله اتفضل فى الفندق، صور حلقتك واستضافته يعنى زى ما بنقول فتحتله بيتى، ومخدتش منه ولا مليم ولى جمهور فى العراق فطبيعى استقبله على رأسى.

وقد تصدرت رانيا يوسف الأيام الماضية، محركات بحث جوجل، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن تميز مؤخرتها بحسب قولها فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، وهو ما دفع بعض رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها بضراوة.

وتشارك رانيا يوسف فى بطولة مسلسل "اللعبة 2" بطولة هشام ماجد وشيكو، المقرر عرضه على إحدى المنصات الفترة المقبلة، أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.