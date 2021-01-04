شكرا لقرائتكم خبر عن "دريك" يحلق شعره على طريقة جاستين بيبر ويرسم قلبا على جانب رأسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم الغناء العالمى دريك قرر أن يستقبل عام 2021 بـ " look " جديد أثار ضجة ضخمة بين مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وذلك بعد دقائق من نشر النجم الشهير البالغ من العمر ( 34 عاما ) صورة له، وهو ما دفع دريك لحذفها على الفور إلا أن هناك عدد من المواقع الفنية الشهيرة استطاعت أن تحتفظ بالصورة قبل حذفها، ومن أبرز هذه المواقع "بوب كريف" و"consequenceofsound".

وظهر دريك بتصفيفه شعر قريبة من تصفيفه شعر قديمة لنجم البوب الشهير جاستين بيبر، إضافة إلى رسم دريك " قلب" باللون الأبيض على جانب من رأسه.

و دفعت هذه الصورة التي التقطت بطريقة الـ "selfie " الكثيرين للتهكم علي دريك بطرق مختلفة إضافة الي وضع البعض صورة دريك بجانب صور بيبر القديمة ، بينما شبه البعض بـ look النجم العالمي ليام باين عام 2018 .



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