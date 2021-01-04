شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف لـ"تليفزيون الخليج 365": المذيع استغلنى ولم أتوقع تلك الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة رانيا يوسف، فى حوارها لتليفزيون الخليج 365، مع الزميل على الكشوطى، أن ما تعرضت له مصيدة من المذيع العراقى وأنها لم تتوقع تلك الأسئلة، قائلة: "البرومو اللى نزل عمل مونتاج للحلقة منزل الجمل اللى فيها إثارة مع أنى جُملى مكنش فيها إثارة خالص كنت بحاول أنى أبقى محايدة فى الإجابة عشان مغلطش فى حد، لأن كل أسئلته لازم تردها أنك تغلط فى حد وأنا مكنتش عاوزه أغلط فى حد ولا أجيب سيرة حد ولا أدخل فى مشاكل محمد رمضان وغادة".

وتابعت: "الحقيقة مكنتش بالذكاء الكافى وكل جه اللى فى بالى لو رفضت هيبقى مشكلة بين البلدين وحسيت تم استغلالى وقلت له ليه البرومو نازل كده قالى دعاية والحلقة عادية والناس هتهدى بعد ما يشوفه الحلقة كاملة، معنديش سوء نية خالص وأنه هيعمل كده وتقول الوقت بقول له عاوز توقعنى مع زميلى ليه اسئلنى عن شغلى غلطة وبتعلم منها وكل اللى شجعنى أن أعمل الحلقة قالى ليكى جمهور كبير فى العراق ".



رانيا يوسف وعلي الكشوطي

وقد تصدرت رانيا يوسف الأيام الماضية، محركات بحث جوجل، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن تميز مؤخرتها بحسب قولها فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، وهو ما دفع بعض رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها بضراوة، بالإضافة إلى مهاجمة بعض الفنانين، حيث قال الفنان حسن يوسف "ما هو موقف نقابة الممثلين من تلك التصريحات؟" واكتفى طليقها ووالد بناتها المنتج محمد مختار بقوله مش عايز أعرف عنها حاجة.

وتشارك رانيا يوسف فى بطولة مسلسل "اللعبة 2" بطولة هشام ماجد وشيكو، المقرر عرضه على إحدى المنصات الفترة المقبلة، أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.