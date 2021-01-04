ريتا أورا تحصل على مليون جنيه إسترلينى للظهور في الموسم الجديد من "The Masked Singer"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت النجمة العالمية ريتا أورا على مليون جنيه إسترليني للعودة مجددا في الموسم الجديد من سلسلة "The Masked Singer"، وذلك بعدما أثبتت نجاحها مع الجمهور، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مصدر لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن المغنية العالمية ريتا أورا أبرمت صفقة ضخمة بقيمة مليون جنيه إسترليني للظهور في الموسم الجديد من " The Masked Singer".



ريتا أورا

وأشار المصدر إلى أن القائمين على سلسلة " The Masked Singer" كانوا حريصين على عودة ريتا أورا البالغة من العمر 30 عاما، خاصة أنه حققت نجاحًا كبيرًا في السلسلة الأولى، مشيرا إلى أنها موهبة غزيرة الإنتاج ولديها عدد كبير من المعجبين.



النجمة ريتا أورا

وفي وقت سابق، اعتذرت النجمة ريتا أورا عما بدر منها بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ30 مع مجموعة من أصدقائها داخل لندن، خلال حفل فى أحد المطاعم، حيث عبرت عبر حسابها على موقع إنستجرام عن حزنها الشديد تجاه تصرفها وأبدت تأسفها للجميع، خاصة بعدما كشفت الشرطة الأمر التى حاولت أورا جعله سرياً إلا أن الأمر وصل للشرطة.



الفنانة ريتا أورا

وكانت خرقت النجمة العالمية ريتا أورا قواعد الإغلاق، حيث أقامت حفلا فخمًا من أجل الاحتفال بعيد ميلادها الـ30، وحسب ديلى ميل حضر الحفل 30 شخصًا فى سرية تامة داخل مطعم يُدعى كاسا كروز فى غرب لندن، وتشير التقارير إلى أن المغنية دعت 30 صديقًا إلى المطعم فى Notting Hill، غرب لندن، للاحتفال بهذه المناسبة والذى استمر حتى الساعات الأولى من الصباح.