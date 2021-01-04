شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف عن حلقة "المؤخرة": اتخضيت من السؤال والمذيع عملى مصيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا يوسف، فى حوارها لـ تليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطي، أنا مش من النجمات اللى تعمل حوار بتطلب الأسئلة، لان لما بعرف الأسئلة وبحفظها وببقى محضرة الإجابة عليها ببقى مصطنعة و"فيك" إنى محضرة الإجابة، بحب أنى معرفش وأكون على طبيعتى وحقيقتى وتبقى شخصيتى رانيا باينة حتى لو الناس عندهم تحفظات على سقف الحريات عندى مسئلتش واتفاجأت بالسؤال الأول، ومبقيتش عارفة أعمل إيه لحظة حسيت أنى اتورطت قولت أقوله آسفة مش هقدر أكمل وهو راجل جاى من العراق مخصوص ومكلف نفسه وضيف عندنا فى البلد، وفى نفس الوقت مش عارفة أرد عليه، لقيت نفسى الحل الوحيد أنى اقلب الحكاية هزار، لأن الرد التانى أقوله شكرا مش هكمل وخوفت أن ده يعمل مشاكل بين بلد شقيق.

وتابعت رانيا فى حديثها، قائلة: "اتخضيت من السؤال ورد فعلى مكنش زكى كفاية معرفتش الرد أو الإجابة النموذجية عليه، الرد اللى جه فى بالى أنى أقلب الدنيا هزار، بعد البرومو ما نزل حسيت أن فى فخ وكان عاملى مصيدة أن طول الوقت الأسئلة كده لأن البرومو اللى نزل فيه إثارة".

وقد تصدرت رانيا يوسف الأيام الماضية، محركات بحث جوجل، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن تميز مؤخرتها بحسب قولها فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، وهو ما دفع بعض رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها بضراوة، بالإضافة إلى مهاجمة بعض الفنانين، حيث قال الفنان حسن يوسف "ما هو موقف نقابة الممثلين من تلك التصريحات؟" .

وتشارك رانيا يوسف فى بطولة مسلسل "اللعبة 2" بطولة هشام ماجد وشيكو، المقرر عرضه على إحدى المنصات الفترة المقبلة، أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.