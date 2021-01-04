محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المخرج عمرو عرفة، الرد على متابع استفزه، ووجه له كلمات قاسية.

وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر: "يوم ما أموت اللي يهمني زفة الملائكة مش الجنازة المهيبة اللي بدعوتك عليا هتحرم منها، وعمومًا أنت مطب فعلاً ونجحت إنك تستفزني.. الله يسامحك".

وكان أحد متابعي عمرو عرفة، كتب عبر صفحة الأخير بتويتر: "قصة تراجيدية محبوكة بعنوان (أذكروا محاسن موتاكم) .. تنفع يا أستاذ مسلسل أو فيلم في ظل الإفلاس الفني الذي تعيشه منذ فيلم (السفارة في العمارة)..

أشك إنك ستحصل على جنازة مهيبة يوم ما تموت، كما حدث للمخرج حاتم علي والكاتب وحيد حامد".

يذكر أن المخرج عمرو عرفة، نعى السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا السبت عن عمر ناهز الـ 76 عامًا، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. الصدق والأمانة والوطنية.. عناوين لا تفارق قلم وحيد حامد.. الله يرحمك يا أعز الناس.. أسألكم الفاتحة لوحيد حامد".

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو عرفة يرد على أحد متابعيه: "إنت مطب الله يسامحك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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