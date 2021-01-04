محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: أسماء أبو اليزيد نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. أنابيلا هلال نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل جذاب. إيمي طلعت زكريا نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها. ريم مصطفى نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت الصورة إعجاب جمهورها. سلمى أبو ضيف نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت سلمى في الصورة بفستان أحمر جذاب. مايا دياب نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا "أوف شولدر" من الريش. مجدي الهواري شارك المخرج مجدي الهواري جمهوره بصورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها :"آخر سيجارة". منة فضالي نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" فضي. مها أحمد نشرت الفنانة مها أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس "بابا نويل". نورهان نشرت الفنانة نورها صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادي، لاقت الصورة إعجاب جمهورها.

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي بـ"جمبسوت" ومايا دياب أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.