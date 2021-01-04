ماجي بوغصن تهنئ نجوى كرم على كليب "معذور قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، على تهنئة الفنانة نجوى كرم، على كليبها الغنائي الجديد "معذور قلبي" الذي طرحته مؤخرًا.
وكتبت ماجي، عبر حسابها على تويتر: "دايمًا شغلك بيشبه حضورك، كله طاقة وحب وجمال .. وحلا على هضامة كمان.. ألف مبروك كليب معذور قلبي.. بالنجاح دايمًا".
أغنية "معذور قلبي" من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع علي حسون، ميكس وماسترينغ موريس طويلة، ستديو داني حلو، تسجيل صوت ستديو جو باروتجيان، ومن إخراج وليد ناصف.
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