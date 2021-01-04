ماجي بوغصن تهنئ نجوى كرم على كليب "معذور قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، على تهنئة الفنانة نجوى كرم، على كليبها الغنائي الجديد "معذور قلبي" الذي طرحته مؤخرًا.

وكتبت ماجي، عبر حسابها على تويتر: "دايمًا شغلك بيشبه حضورك، كله طاقة وحب وجمال .. وحلا على هضامة كمان.. ألف مبروك كليب معذور قلبي.. بالنجاح دايمًا".

أغنية "معذور قلبي" من كلمات ​عامر لاوند​، ألحان وتوزيع ​علي حسون​، ميكس وماسترينغ ​موريس طويلة​، ستديو داني حلو، تسجيل صوت ستديو جو باروتجيان، ومن إخراج وليد ناصف.