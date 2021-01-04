بالفيديو: حاتم علي “يتحدث بعد وفاته” وهكذا تنبأ بمكان دفنه في مشهد درامي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يناير - 2021 12:12 صباحًا

لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تغص بالمنشورات الحزينة على وفاة قامة من قامات الفن العربي، المخرج والممثل “حاتم علي” الذي وافته المنية في مصر إثر نوبة قلبية، ليشكل رحيله ألما لجمهوره الواسع على امتداد الوطن العربي.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، ومنذ الإعلان عن وفاة حاتم علي، فيديو مثير يظهر فيه الراحل وهو يتحدث عن لحظات الموت، ويتنبأ بمكان دفنه.

وتداول محبي الفنان السوري بشكل واسع على منصاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، أحد المشاهد المثيرة للفنان السوري، الذي اقتطع من مسلسل شارك فيه الفنان الراحل.

وأدى حاتم علي، في مسلسل “ما بتخلص حكاياتنا”، دور شخص ميت ينتهي طريقه في مقبرة “باب الصغير” حيث دفن الفنان حقيقة قبل أيام، في جنازة مهيبة بحضور كبير من الجماهير التي عرفته ممثلا مبدعا ومخرجا استثنائيا، شكل لهم ذاكرة مليئة بالأعمال الخالدة والتي لاقت نجاحا باهرا ولا يزال الجمهور يكرر مشاهدتها حتى اليوم.

وبحسب مجلة “لها” حملت الحلقة التي ظهر فيها الفنان الراحل اسم “زيارة خاطفة”، حيث نشرته شركة “غولدن لاين” عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

يذكر أن الحلقة المنفذة من كتابة محمد أبو اللبن وإخراج رامي حنا، وظهر فيها الفنان السوري الراحل وهو يتحدث بعد وفاته ويستغرب لحظات الموت ويتنبأ بمكان دفنه.

وعثر عمال فندق ماريوت الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة على المخرج السوري أثناء تنظيف الغرفة متوفى إثر أزمة قلبية في غرفته، وهو ما استدعى إدارة الفندق للتواصل مع شرطة السياحة من أجل معرفة سبب الوفاة وإنهاء الإجراءات اللازمة.