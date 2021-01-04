شكرا لقرائتكم خبر عن شاعر "باب الجمال"لـ محمد منير يكشف تفاصيل تعاونه مع الكينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365"، إن أغنية "باب الجمال"، التى كتبها للكينج محمد منير بمثابة تحدٍ جديد له، ويرغب فى التأكيد على أن الفن المحترم هو المطلب رقم واحد، وأن هوجة "الجمهور عايز الإسفاف"، كذبة صنعها المنتفعون من الفساد الفنى.

وأضاف راؤول أن الأغنية تحدٍ له أيضًا كشاعر، فالذي كتب "حبيتك بالتلاتة"، بخفة دمها هو من كتب "اختراع"، لتامر حسنى ومحمود العسيلى، بشقاوتها، هو من كتب "باب الجمال"، للكينج منير بعمقها وتفاصيلها .. والحمد لله كسبت التحدى".

واستكمل راؤول حديثه قائلاً: "الكينج محمد منير فى حتة لوحده.. صوته بس فيه ذكريات السنين والطفولة والشباب وكل موقف عشناه كان الكينج معانا فيه وبيعبر عننا ويارب دايما موجود وسطنا".

يذكر أن أغنية "باب الجمال"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وميكس وماستر أمير محروس، ويضم الألبوم أربعة أغنيات أخرى بخلاف "باب الجمال"، وهى:"فينك يا حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا تمهيدًا لطرح الألبوم كاملا الفترة المقبلة.