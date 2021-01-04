شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: مش مسموح لبناتى تمثيل مشهد ساخن أو "بوسة" حتى ولو فى الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد زاهر، خلال ندوة تكريمه التى أقامها قسم الفن باليوم السابع، إنه يضع قيودا وخطوطا حمراء لبناته، وإنه لا يسمح بتجسيدهما لمشهد به "بوسة" أو مشهد ساخن، وهى نفس القيود التى يضعها لنفسه أيضا، وأنه غير مسموح لهما بتمثيل مشهد به بوسة حتى ولو كانت فى الهواء.

وأضاف زاهر، خلال ندوة تكريمه فى الخليج 365 قائلا: "أنا عمرى ما عملت كده ولا عمرى أقدم مشاهد على سرير، أنا مقتنع الحاجات دى ملهاش علاقة بالفن أنا مقتنع إنى لو عايز أقول أن فلان مع فلانة فى غرفة أشير لها لأنى هاثير غرائز ليه".

ويعرض حاليًا للفنان أحمد زاهر مسلسل "لؤلؤ" والذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تصدر تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضًا تريند محرك البحث جوجل.