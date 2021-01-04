شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه عمرو دياب: الهضبة أول ما شافنى كان مستغرب وضحك وقال "بتفكرنى بنفسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى حسام مصطفى شبيه عمرو دياب، مفاجئة تفاصيل ظهوره فى إعلان الهضبة عمرو دياب مع بداية عام 2021، قائلا: "الناس بدأت تتعرف عليا من خلال صوري على الفيس بوك، وفوجئت بأشخاص بيكلمونى للمشاركة فى الإعلان وكان حلما بالنسبة لي".

وأضاف حسام مصطفى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي خيرى رمضان، أنه من الصعيد وقدم إلى القاهرة بعد أن اشتهرت صوره الشبيهة بعمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أنه من عشاق الهضبة عمرو دياب.

وكشف حسام مصطفى، عن تفاصيل أول لقاء له مع الهضبة عمرو دياب خلال تصوير الإعلان، قائلا: "الهضبة كان مستغرب من الشبه وهو بيقول ده بيفكرني بنفسى وأنا صغير وكنا بنتواصل خلال تصوير الإعلانات، وعمرو دياب ضحك حين لاحظ الشبه بيننا"، مشيرا إلى أنه الآن يواظب على المشاركة فى ورش تمثيل ويعمل فى المسرح حتى يكون جاهزا لأى فرصة فى المستقبل.