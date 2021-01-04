شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: طلقت مراتى وتمنيت الموت وقت مرضى وتامر حسنى ما عرفنيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد زاهر، خلال الندوة الصحفية التى أقامها قسم الفن باليوم السابع لتكريم أحمد زاهر، عن كواليس جلوسه فى المنزل لمدة سنتين ومرضه الذى عانى منه، حيث قال، "قعدت سنتين مش بتشغل، وطلعت ضيف شرف مع ياسر جلال فى مسلسل رحيم، ومع أحمد السقا فى مسلسل ولد الغلابة، وكانت فترة صعبة بس مريت بيها قبل كده كتير، كان مفيش شغل ومفيش فلوس وعندك زوجة وأمك وحماتك وبناتك محتاجين مسئولين منك، ومفيش مبرر أنى أبقى عاطل، وكنت لسه مقدم مسلسل الطوفان وكان مكسر الدنيا، وكمان كان فى منتج بحضر معاه لبطولة مطلقة، وبعد ما حضّرنا قال مش قادر أكمل بعد ما كنت اعتذرت عن أعمال كتير جدا".

وأضاف أحمد زاهر: "قعدت فترة المرض فى البيت حوالى 3 سنين مفيش شغل ومفيش فلوس معنديش تلاجة وكنت بتمنى أموت وأنا تعبان، وطلقت مراتى علشان تسيبنى وأموت لوحدى فى سلام، كنت أوفر قوى، بس هو ده اللى حصل، وهى رفضت تسيبنى، وفضلت معايا وبعد فترة المرض لما رجعت للتمثيل ومكنش عندى مشكلة أبدأ من الصفر وأعلى تانى وربنا موجود".

وأكمل زاهر: "المحن وتجربة المرض دى كلها خلت فى مشاعر كتير جوايا لما بستعديها بتفيدنى فى التمثيل واتعلمت حاجات كتير من محنة المرض والحمد لله والشكر لله على كل الابتلاءات لأن ده اللى بيكون شخصية البنى آدم".

وأشار زاهر، "فى فترة المرض كان جنبى ناس كتير منهم عادل إمام وسميرة أحمد وناس كتى وقفت جنبى وتامر حسنى من أكتر الناس اللى وقفت جنبى وهو كمان كان فى محنة أزمة الجيش وروحت زورته فى الجيش ومعرفنيش بسبب وزنى، وطبعا زى ما ناس كتير سألوا عليا ناس اكتر مسألوش بس انا عاذرهم مش زعلان من حد رغم انهم كانوا قريبين قوى وصحابى قوى وبياكلوا فى بيتى كل يوم وفى بينا عيش وملح ورغم كده مسألوش".

وفى سياق متصل يعرض حاليًا للفنان أحمد زاهر مسلسل "لؤلؤ" والذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تصدر تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضًا تريند محرك البحث جوجل.



أحمد زاهر فى صالة تحرير الخليج 365 مع خالد صلاح وقيادات التحرير



أحمد زاهر فى ندوة قسم الفن مع عمرو صحصاح



أحمد زاهر مع الزملاء بقسم الفن



أحمد زاهر مع الزميل محمد رشاد



أحمد زاهر مع خالد صلاح والزميلة منى فهمى



أحمد زاهر والزميل عماد صفوت



أحمد زاهر والزميل عمر الأيوبى



أحمد زاهر والزميل مصطفى القصبى



أحمد زاهر والزميلة سناء حسين



أحمد زاهر وسامى وهيب رئيس قسم التصوير



أحمد زاهر وعاطف العربى رئيس قسم الرياضة



أحمد زاهر وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



أحمد زاهر ومذيعة الخليج 365 حور محمد



أحمد زاهر يتوسط عمرو صحصاح وعادل عبد الله



الفنان أحمد زاهر فى ندوة الخليج 365 بحضور الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى تحرير وإدارة الخليج 365



الفنان أحمد زاهر والزملاء بقسم الرياضة



الفنان أحمد زاهر والزميل عادل عبد الله



الفنان أحمد زاهر والزميلة لميس محمد



الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى



الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى محيى سعيد



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الفنان أحمد زاهر يحتفل بتكريم الخليج 365



خالد صلاح يسلم أحمد زاهر درع مؤسسة الخليج 365