بالفيديو – “الملكة إليزابيث ترقص”.. المشهد الأغرب في الأعياد

متابعة بتجـــــــــرد: تداول عدد كبير من المواطنين البريطانيين مقطع فيديو تظهر فيه الملكة البريطانية إليزابيث وهي ترقص بمناسبة قدوم الأعياد.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع الملكة إليزابيث وهي ترقص على أنغام أغنية بمناسبة قدوم العام الجديد، حيث اعتاد المواطنون البريطانيون على تلقي خطابا من الملكة كل عام بالتزامن مع أعياد الميلاد.

لكن الخطاب الذي ألقته الملكة البريطانية، يوم الجمعة الماضي، تلاه بشكل مباشر، وبنفس اللحظات تقريبا، فيديو مزيف بث على “القناة الرابعة” تم تعديله رقما ومع صوت مزيف من قبل أحد الممثلين.

وأرفق الفيديو مع عبارة قصيرة تحذر المشاهدين من صحة الأشياء التي نسمعها أو نشاهدها بشكل عام في وسائل الإعلام، بحسب “سي إن إن”.

وقالت القناة الرابعة إن الفيديو كان من المفترض أن يقدم “تحذيرا صارخا بشأن التكنولوجيا المتقدمة التي تمكن من انتشار المعلومات المضللة والأخبار المزيفة في العصر الرقمي”.

وعادة ما تقدم القناة فيديوهات مزيفة في كل عام، لكن هذا العام كان مختلفا حيث استأجرت القناة هذا العام استوديو لإعطاء طابع حقيقي على الفيديو المزيف وجعلوا الملكة تتحدث عن أمور شخصية.

وتم التلاعب بالفيديو باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تظهر الملكة وهي تناقش انتقال الأمير هاري وميغان إلى أمريكا الشمالية، قائلة: “هناك أشياء قليلة أكثر ضررًا من إخبارك أحدهم بأنه يفضل رفقة الكنديين”.

وتداول الكثيرون من رواد وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو المزيف، مع تعليقات طريفة، وأخرى جدية حول خطورة التكنولوجيا في العصر الحالي من حيث قدرتها الكبيرة على تزييف المعلومات المقدمة، فيما ظن البعض أن الفيديو حقيقي بالفعل، الأمر الثي أثار جدلا واسعا.