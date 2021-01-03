كارول سماحة تستقبل 2021 بمفاجأة لجمهورها.. “شكرًا”

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن العام 2021 سيحمل مفاجآت فنية كبيرة من النجمة اللبنانية كارول سماحة لجمهورها، لا تقلّ تميزًا عن أحدث إصداراتها، ألبوم Christmas Carole الذي أصدرته مؤخرًا بمناسبة الأعياد المجيدة.

وتشرف كارول سماحة في الفترة الراهنة مع المخرجة بتول عرفة على مونتاج كليب جديد لأغنية تعمل اسم “شكرًا” ستصدرها في الأيام المقبلة في ثاني تعاون لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد النجاح الكبير لكليب Bon Voyage في شهر تموز/يوليو من العام الفائت.

وكانت كارول قد وعدت جمهورها في فترة سابقة بمفاجآت كثيرة، وذلك من خلال منشور عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي فقالت: “حاليا أشعر أكثر بنضوج شغفي الكبير للموسيقى، وللأشياء التي تدور في داخلي وتأثري بكل ما يجري من حولي، أترجمه اليوم بأعمال جديدة، أعمل عليها يوميا في بيتي وفي الاستوديو، ستكون بمثابة ولادة جديدة لي في الأشهر القريبة المقبلة..استعدوا لمفاجآت عديدة”.

نفيد بالذكر أن ألبوم كارول سماحة الميلادي Christmas Carole تضمن 9 أغنيات وهي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).