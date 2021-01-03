متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن العام 2021 سيحمل مفاجآت فنية كبيرة من النجمة اللبنانية كارول سماحة لجمهورها، لا تقلّ تميزًا عن أحدث إصداراتها، ألبوم Christmas Carole الذي أصدرته مؤخرًا بمناسبة الأعياد المجيدة.
وتشرف كارول سماحة في الفترة الراهنة مع المخرجة بتول عرفة على مونتاج كليب جديد لأغنية تعمل اسم “شكرًا” ستصدرها في الأيام المقبلة في ثاني تعاون لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد النجاح الكبير لكليب Bon Voyage في شهر تموز/يوليو من العام الفائت.
وكانت كارول قد وعدت جمهورها في فترة سابقة بمفاجآت كثيرة، وذلك من خلال منشور عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي فقالت: “حاليا أشعر أكثر بنضوج شغفي الكبير للموسيقى، وللأشياء التي تدور في داخلي وتأثري بكل ما يجري من حولي، أترجمه اليوم بأعمال جديدة، أعمل عليها يوميا في بيتي وفي الاستوديو، ستكون بمثابة ولادة جديدة لي في الأشهر القريبة المقبلة..استعدوا لمفاجآت عديدة”.
نفيد بالذكر أن ألبوم كارول سماحة الميلادي Christmas Carole تضمن 9 أغنيات وهي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تستقبل 2021 بمفاجأة لجمهورها.. “شكرًا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.