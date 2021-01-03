إطلالات بلقيس فتحي ساحرة في رأس السنة

متابعة بتجــــــــــرد: تواصل النجمة بلقيس فتحي مشاركة متابعيها عبر انستغرام صورها الجديدة الخاصة بإطلالاتها في حفل رأس السنة الذي قدمته عبر تطبيق تيك توك، متألقة بـ3 إطلالات كل واحدة منها تميزت بتصميم مختلف عن الآخر.

واختارت في اللوك الأول جمبسوت أسود ناعم نسقت معه جاكيتاً ذهبية ذات تصميم عصري، ورفعت شعرها كاملاً مع إبقاء الغرة التي منحتها مظهراً أصغر من عمرها.

بينما سحرت جمهورها بإطلالتها الثانية التي كانت عبارة عن فستان أزرق طويل وأنيق، وتركت شعرها منسدلاً، واعتمدت مكياجاً ناعماً.

أما الإطلالة الثالثة فتألفت من قفطان مغربي جميل تميز بتصميمه غير التقليدي من خلال جمبسوت أبيض وفوقه عباءة مطرزة باللون الذهبي، ونسقت معه حذاء ذهبياً وأبيض أضاف لسمة فخامة، وعادت لرفع شعرها كاملاً.

والمميز كان أن بلقيس هي من وضعت المكياج بنفسها، فمن المعروف أنها متمكنة وتعرف ماذا يناسبها، كما أطلقت مؤخراً شركة مستحضرات تجميل خاصة بها تحمل اسم بيكس بيوتي “BEX Beauty”.

ولم يتوقف نشاط الفنانة إلى هنا بل أحيت أيضاً حفلاً ضخماً في إمارة رأس الخيمة بمناسبة ليلة رأس السنة بمشاركة النجم العراقي ماجد المهندس، وتألقت بفستان أصفر ضيق وطويل.