استقالة وزير كندي بعد قضائه عطلة في الخارج بظل انتشار كورونا!

متابعة بتجـــــــــرد: قدّم رود فيليبس، وزير المال في أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظاً في كندا والتي أُعيد فرض حجر صحّي فيها اعتباراً من 26 كانون الأوّل، استقالته يوم الخميس بعد قضائه عطلة مثيرة للجدل في الخارج بظلّ جائحة كوفيد-19، وفق ما جاء في بيان.

وقال رئيس وزراء المقاطعة دوغ فورد في البيان: “اليوم، بعد محادثتي مع رود فيليبس، قبلتُ استقالته من منصبه بصفته وزيرًا للمال في أونتاريو”.

في وقت سابق هذا الأسبوع، أبدى فورد خيبة أمله الشديدة حيال وزير المال في حكومته، والذي ذهب في إجازة إلى جزيرة سان بارتيليمي الفرنسيّة، طالبًا منه العودة إلى البلاد فوراً.