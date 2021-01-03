عادل إمام يودع وحيد حامد بصورة وكلمات مؤثرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري عادل إمام، صورة تجمعه ورفيق نجاحه، الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، تجمعهما من أحد أعمالهما الفنية.

جاءت الصورة عبر حساب عادل إمام الرسمي على موقع "أنستقرام"، وكانت تجمع "الزعيم" ووحيد حامد في كواليس تصوير فيلم "المنسي"، إنتاج عام 1993,



كما تضم الصورة إلى جانب وحيد حامد، المخرج شريف عرفة، المخرج مروان حامد نجل الراحل، والفنان صلاح عبدالله.





وودع عادل إمام الراحل وحيد حامد بكلمات أرفقها مع الصورة قائلا: "اليوم فقدت صديقي وأخي وحبيبي ورفيقي وحيد حامد.. خسارة كبيرة للفن المصري والعربي.. الله يرحمك يا وحيد ويدخلك فسيح جناته".

وشكل عادل إمام مع وحيد حامد والمخرج شريف عرفة "ثلاثي" بالغ النجاح خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، إذ قدموا مجموعة من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في شباك التذاكر وتحمل انتقادات لبعض الأوضاع في المجتمع المصري، وهي "اللعب مع الكبار" و"المنسي" و"الإرهاب والكباب" و"النوم في العسل" و"طيور الظلام".

وكان عادل إمام صرح، السبت، أنه "يشعر بحالة حزن كبيرة لفقدان صديقه وحبيبه وحيد حامد"، لافتا إلى أنه "تعاون معه في أفضل الأفلام التي قدمها على مدار تاريخه".

وأشار عادل إمام، في تصريحات محلية إلى أن "وحيد حامد قدم الكثير للفن وأعطى حياته لإعلاء كلمة الوطنية، وكان شخصا وديعا وطيب القلب، فضلاً عن أنه رجل لديه رؤية واضحة في تقديم شخصيات من لحم ودم، ولذلك فوحيد حامد هو رمز الفن في مصر".

وتوفي المؤلف والسيناريست وحيد حامد، السبت، بعد مشوار امتد لأكثر من نصف قرن أثرى خلاله الدراما السينمائية والتلفزيونية والإذاعية بأعمال جسدت هموم وأحلام مجتمعه.

وولد وحيد حامد في 1944 بمحافظة الشرقية المصرية، وتخرج في كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة القاهرة.

وفي بداية مشواره، كتب في الدراما الإذاعية التي فتحت الباب أمامه لاحقا نحو السينما والتلفزيون.

وقدم عشرات الأفلام التي تصدى خلالها لقضايا اجتماعية وسياسية شائكة وهو ما استدرجه إلى ساحات المحاكم مرات عديدة بسبب قضايا أقيمت لوقف عرض أعماله السينمائية.