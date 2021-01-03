عمرو سعد يحول "أولاد حارتنا" إلى 5 أجزاء سينمائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفنان المصري عمرو سعد، أن قراره بشراء حقوق رواية "أولاد حارتنا" للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ يعد جزءا من مشروع يعمل عليه.
واعتبر "سعد" في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة والناس"، أن "نجيب محفوظ مشروع قومي"، موضحا أنه حصل على حقوق بعض رواياته ومجموعة من القصص القصيرة".
وكشف أن شكل رواية "أولاد حارتنا" بعد شراء حقوق عرضها ستكون أقرب إلى أجزاء سينمائية قد تصل إلى 5 أجزاء، رافضا الإعلان عن تفاصيل المشروع.
واستكمل: "نجيب محفوظ صنع ماركة عالمية من قلب الحارة المصرية، ونحن أولى بأعماله، وشكل أولاد حارتنا ستكون أقرب لأجزاء أفلام وممكن تصل إلى 5 أجزاء، لكن ليس لي الحق فس الإعلان، لكنه مشروعا كبيرا سيستغرق عامين".
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