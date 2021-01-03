فيديو: جهاد سعد يثير الجدل: لا أمانع دخول ابنتي في علاقة قبل الزواج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار الفنان السوري جهاد سعد، الكثير من الجدل بعد تأكيده عدم رفضه لإقامة ابنته لعلاقة خارج إطار الزواج.

وقال جهاد سعد، إنه مرّ بتجربة إقامة علاقة خارج إطار الزواج، لمدة تقرب من 12 عامًا مع امرأة معروفة في المجتمع، تحفظ على ذكر اسمها خلال لقاء تلفزيوني، بزعم أن ذلك أمر يخصه وحده فقط، موضحًا أن هذه العلاقة كانت بعد انفصاله عن شريكة حياته.



وردًا على سؤال المذيعة رابعة الزيات، مقدمة برنامج "شو القصة" بشأن مدى تفهمه في حال جاءت ابنته مريم، وأخبرته بأنها تحب شخصًا ما وتريد "المساكنة" معه قبل الزواج، وجاء رد جهاد سعد: "أولادي إذا اختاروا المساكنة لو مقتنعين بالقصة ما في مشكلة تمامًا".

وأضاف: "لدي علاقة صداقة مع أبنائي، هما ما بيحبوا بهالطريقة، بيحبوا بطريقة تانية مختلفة، بنتي هتتجوز بعد أسبوعين في باريس، بعتت لي رسالة بتخبرني، أنا بعرف العريس وبعرف عائلته".





وأشار إلى عدم حضوره فرح ابنته لعدم وجود فيزا تسمح له بالسفر، لافتًا إلى عدم وجود مانع لديه بأن يتزوج أبناؤه مدنيًا أو يلجأوا إلى المساكنة، خاصة أنه يمنحهم الحرية في جميع اختياراتهم بالحياة، معتبرًا أن الزواج ليس على ورق فقط، ولكن عبارة عن صلة تجمع اثنين بينهما وبين الله.

وجهاد سعد، هو مخرج ومؤلف مسرحي، شارك بالتمثيل أيضًا في العديد من الأعمال الفنية التليفزيونية والمسرحية، وظهر مع الفنان عادل إمام خلال مسلسل فرقة ناجي عطالله، وانفصل عن زوجته والتي كانت من خارج الوسط الفني، ولديه 3 أبناء هم "مريم، نوران ويوسف" يعيشون بين دولتي ألمانيا وفرنسا.