الممثلة الكورية سون يي جين تؤكد علاقتها مع زميلها هيون بين

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"الخليج 365" من بيروت: أكدت الممثلة الكورية الجنوبية سون يي جين من خلال منشور عبر حسابها الخاص على الإنستغرام ما تردد عن علاقة عاطفية تجمعها بزميلها الممثل هيون بين.

حيث تناقلت المواقع الإخبارية مؤخراً تقارير كشفت أن سون يي جين وهيون بين يتواعدان منذ انتهاء مسلسلهما الدرامي الناجح "Crash Landing on You" الذي عرض على نتفليكس.

ومع إنتشار هذه الأنباء أكدت وكالتا الممثلين أنهما في علاقة عاطفية.

وفي أول تصريح مباشر، نشرت "سون" بعد ظهر يوم 1 يناير ، صورة لسلة من الزهور مع تعليق خجول أكدت فيه العلاقة مع هيون قائلة: "إنه عام جديد.

لأول مرة أظهر أمامكم جميعًا بأخبار عن حياتي الشخصية بدلاً من الأخبار المتعلقة بالعمل، أتساءل لماذا أشعر بالحرج الشديد ..

وأضافت: "لست متأكدًة مما يجب أن أقوله، لكنني اعتقدت أنه يجب على الأقل أن أقول شيئًا لكم جميعًا ... إنه شعور محرج وغريب جدا .. أنا ممتنة لأنني تمكنت من لقاء شخص جيد، وسأعمل بجد لرعاية [العلاقة] بعناية ...

الحب والدعم الذي تمنحونه لي جميعًا ، سأحتفظ به دائمًا في قلبي .. آمل أن يكون هناك الكثير من الأشياء الجيدة في العام الجديد."

وختمت بالقول: "إبقوا بصحة جيدة".

يذكر أن مسلسل Crash Landing On You حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه على نتفلكس في ديسمبر 2019 إذ يروي قصة سيدة اعمال كورية جنوبية تدعى سي ري ( سون يي جين) تقوم بإختبار خط أزياء رياضي خاص بشركتها من خلال القفز بمظلة من أحد جبال سيؤول، يجرفها إعصار فتحط على شجرة في غابة على الجانب الآخر من المنطقة منزوعة السلاح داخل حدود كوريا الشمالية.

يعثر عليها جيونج هيوك (هيون بين) وهو ضابط في الجيش الكوري الشمالي ويتستر عليها مع افراد وحدته لحين ايجاد وسيلة لإعادتها الى بلدها قبل ان تكتشف السلطات الكورية الشمالية وجودها حيث سيكون مصيرها الإعتقال.



المسلسل يلقي الضوء على نمط الحياة في كوريا الشمالية في ظل نظام ديكتاتوري يخنق ابسط الحريات الشخصي. تدور احداثه في قرية عسكرية صغيرة ذات منازل منخفضة الأسقف تصطف على جانبي طرق ترابية غير معبدة.

بعد حالة من الدهشة والخوف بسبب الفرق في طريقة العيش بين البلدين، تقترب "سي ري" من سكان القرية الريفية، البسيطة والملونة بشكل نابض بالحياة.

ورغم ثرثرتهن تكتشف "سي ري" معدن سكان القرية الطيب وتطور معهن روابط عميقة.

جيونج هيوك (هيون بين) وفريقه من الجنود المختارين بعناية يبذلون كل ما في وسعهم للحفاظ على سي ري في مأمن من ضابط أمن الدولة في كوريا الشمالية والشرير الرئيسي في القصة ، تشو تشول غانغ (أوه مان سيوك).

يقدم المسلسل صورة شبه واقعية للكوريين الشماليين وأنماط حياتهم ولهجاتهم. يتميز العمل كذلك بموسيقى تصويرية جميلة، ساهمت بإضفاء لمسات رومانسية في خلفية المشاهد. ونجحت الدراما باللعب على أوتار قلوب المتابعين بقصة مبهرة عن حب ممنوع تفرقه العداوة بين البلدين.