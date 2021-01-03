وحيد حامد يودع إلهام شاهين وليلى علوى بتلك الكلمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحيد حامدلم تكن تعلم النجمتان ليلى علوى وإلهام شاهين، أن حديث الكاتب الكبير وحيد حامد لهما فى ندوته بمهرجان القاهرة السينمائى سوف تكون الأخيرة، كأنه حرص على وداعهما، حيث إنه بعد ندوة وحيد حامد، فى مهرجان القاهرة السينمائى اتجهت إلهام شاهين برفقة ليلى علوي إلى كواليس المسرح لمقابلته، وكل ما قاله لهما وكرره: "خدوا بالكم من نفسكم".





وحيد حامد يودع إلهام شاهين وليلى علوي

رحل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، أمست السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحدالمستشفيات، وكان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه الشهر الماضى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، حيث ظهر فى حفل الافتتاح، فضلا عن تواجده فى ندوة فنية أدارها الناقد السينمائى طارق الشناوى، وحضرها عدد كبير من نجوم الفنمنهم يسرا وليلى علوى و إلهام شاهين و أشرف عبد الباقي، جميلة عوض، و تامر حبيب والإعلامية مني الشاذلي، المخرج محمد العدل،السيناريست تامر حبيب، وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة.



وحيد حامد

وخلال الندوة قال الكاتب وحيد حامد: "عاوز أقول حاجة مهمة فى ليلة الافتتاح مفروض محضر كلمة عشان أقولها لقيت الأضواء والناسارتبكت وطلعت الكلمة من قلبى زى ما طلعت وفى المشوار الطويل بتاعى اشتغلت مع نجوم كبار زى عادل إمام نور الشريف أحمد زكىوفاروق الفيشاوى، كما أشكر ليلى علوى لموافقتها على دورها فى مسلسل العائلة عندها الجرأة أنها تعمل الدور وفنانات كتير رفضته".

وأضاف: "سوق المتعة يشكل عندى أهم الافلام وحيد حامد هو اللى عاش فى زمنكم وأنا شاب باخد من الناس وبدى للناس فى صياغةجميلة و بتطور جملة الحوار ولما اكتب كوميدى أو تراجيدى لم أفتعل".

وتابع:" لما بحس فى تقدم العمر و خايف من الجمود بشتغل مع مخرجين شباب عشان أجدد فكرى و منهم مروان عشان ميزعلش، ولمااشتغلت فى التلفزيون مع إسماعيل عبد الحافظ و محمد ياسين استفدت بالخبرة و الرؤية الجديدة بجددها عندى طوال السنين اللى فاتت".

وأكد وحيد حامد:" الحمد الله أنا مكنش عندى حسابات، ومعملتش حساب لحد أنا كل قرش دخل بيتى وجيبى من قلمى، ولم أكسب أى شئإلا بجهد حقيقى".