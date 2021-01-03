شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "لحبيبى بغنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المطربة اللبنانية هبة طوجي العام الجديد بإطلاقها أجدد أعمالها الغنائية "لحبيبي بغني"، من تأليف الفنان اللبناني الراحل منصور الرحباني وألحان ابنه الموسيقار أسامة الرحباني.

وتعد أغنية "لحبيبي بغني" أولى بشائر ألبوم طوجي الجديد والمقرر ظهوره للنور خلال عام 2021، وهي قصيدة من كلمات الراحل الكبير الأستاذ منصور الرحباني كتبها منذ 23 عاماً وفُقدت إلى أن وجدها أسامة مؤخراً، وقرر فوراً تقديمها للجمهور العربي تمهيداً لإطلاق ألبوم هبة المنتظر، وتحمل في طيّاتها الكثير من الأحاسيس الإنسانية ومعاني الرجاء والإرادة والحلم.

واختارت النجمة اللبنانية أغنية "لحبيبي بغني" لتكون أولى مفاجآت ألبوم 2021 والذي يحمل اسمها "هبة"، وتسعى خلاله لتقديم انطلاقة فنية مغايرة بالتجديد في المحتوى الموسيقي والغنائي عن ألبوماتها الماضية، بعد إطلاقها الشهور الماضية سلسلة من الأغاني الجديدة المنفردة بشكل فيديو كليبات مصورة، وقدمت الأغنية الجديدة لأول مرة لايف أمام جمهورها اللبناني في حفلتها الضخمة والاستثنائية في الكريسماس بالعاصمة اللبنانية بيروت، والتي وضعت بها مسك الختام على عام 2020.

ومن جانبه كشف أسامة الرحباني حكاية الأغنية، قائلًا :"من حوالي ٢٣ سنة، كتب والدي منصور قصيدة "لحبيبي بغني" ولحنتها أنا، ولكن لأسباب عدة بقيت هذه القصيدة مخبأة، ولكني في سنة ٢٠٠٠، أخذت لحن من مقطع في هذه القصيدة واستعنت به في مسرحية من المسرحيات الغنائية ومن ثم فقدت القصيدة عام ٢٠٠٥، ومنذ حوالي ٦ أشهر، عثر عليها أخي غدي بين الأوراق في مكتبتنا الموسيقية وأعدت تلحينها من جديد وغنتها هبة طوجي بعمق وبأداء وصوت رائعين".

ومن ناحية أخرى، ورغم صعوبة سنة 2020، عاشت هبة طوجي انتعاشة فنية غنية بالأعمال الغنائية، حيث أطلقت خلال العام عدة أغنيات مصورة، بدأتها بأغنيتها المصرية "طلعت يا محلا نورها"، وتبعتها بتجديد في الشكل الموسيقي عبر أغنية "روح يا قمر" وصولا لأغنية "يمكن أحلى يفل"، ختاماً بأغنية "إذا رجع وقالي بحبك"، كما لفتت أنظار العالم بإحيائها كبرى حفلاتها الغنائية في فرنسا على مسرح الأوليمبيا في باريس بصحبة الموسيقار أسامة الرحباني والفنان إبراهيم معلوف، والتي هدفت لدعم لبنان والشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.