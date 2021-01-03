شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى لـ الخليج 365: بقالى سنتين مببصش فى مراية ومش بعرف أدوق الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة حورية فرغلى، إنها تعانى من الوحدة والاكتئاب، خاصة أن هاتفها "مبقاش بيرن" وأن كل الوسط الفني ابتعد عنها، عقب إصابتها في "الأنف"، وبسببها خضعت لعدة عمليات جراحية لتعديل الأنف، ولكن الأطباء "بوظولى مناخيرى" على حسب قولها .

وأوضحت حورية لـ"الخليج 365"، أنها لم ترَ نفسها في "المرآة" لمدة عامين بالإضافة إلى عدم تذوقها الطعام، خاصة أنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب شكل "الأنف"، مشيرة إلى أن أغلب الأشخاص والأصدقاء ابتعدوا عنها ولم يعد أحد يتواصل معها أو حتى يقدم لها التهانى في المواسم، والأعياد، أو حتى الحفلات الفنية، أو حفلات توزيع الجوائز، أو حتى اتصال هاتفى .

وتابعت حورية، أن هناك شخصيتين فقط هما اللذان يبادران في السؤال عنها وهما الفنانة القديرة لبلبة والفنانة رانيا محمود ياسين، لافتة إلى أنهما يتواصلان معها ويتحدثن إليها في أغلب الأوقات، موضحة أنه كان هناك أشخاص قريبين منها وأصدقاء ساعدتهم ووقفت بجانبهم ولكنهم باعوها وتركوها وحيدة عقب مرضها، قائلة: كانوا عاملين انهم حبايبى وهما بيمثلوا .

يذكر أن الفنانة حورية فرغلى اسمها الحقيقى هو "عذابة محمد بن على" والشهرة في الإمارات عذابة الفارسة، من مواليد دولة الإمارات عام 1977.

تحمل الجنسية الإماراتية بالإضافة إلى الجنسية المصرية. درست إدارة أعمال في إنجلترا، عشقت الفروسية منذ طفولتها ومارستها بشكل احترافي كما شاركت في العديد من بطولات الفروسية العربية والعالمية وفازت بلقب بطولة مكتوم لقفز الحواجز عام 2001 حيث كانت تمثل دولة الإمارات، فاجأت العالم عام 2002 بمشاركتها في مسابقة جمال مصر تحت اسم حورية فرغلي وحصلت على اللقب. ولكنها تنازلت عنه بعد أربع شهور فقط في سابقة من نوعها لوصيفتها نور السمري بسبب الشائعات التي لاحقتها وهجوم الصحافة الكثيف عليها، اتجهت لتمثيل بدأت حياتها الفنية عام 2010 عن طريق الصدفة فكان أول ظهور لها من خلال فيلم (كلمني شكرًا)، ثم قررت دراسة التمثيل فالتحقت بمدرسة (مروة جبريل السينمائية) حيث تعلمت أصول التمثيل الأمريكي لمدة عام، وكان ثاني ظهور لها من خلال مسلسل (الشوارع الخلفية) عام 2011، و استطاعت حورية فرغلي في وقت قصير أن تتنوع في تقديم أدوار مختلفة بدأت بدور البنت الشعبية، ومرورًا بالفتاة الارستقراطية، ثم دور الراقصة بفيلم (كف القمر) وزاد بريقها من خلال قيامها ببطولة مسلسل (المنتقم) عام 2012 ودورها في فيلم (قلب الأسد) و(القشاش) عام 2013، وغيرهم .