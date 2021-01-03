شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزي يعلن تعافيه من فيروس كورونا ويوجه رسالة لجمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء اليوم: "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".



شريف رمزي عبر تويتر

وأصيب شريف رمزي بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، وقد طمأن جمهوره بعد ذلك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلاً: إنه أجرى مسحة كورونا وثبتت ايجابيتها، حيث يعانى من أعراض، ولكن خفيفة، ويشكر ربنا على كل شيء وحاليًا حالته مستقرة، ونضح شريف رمزى، الجميع الحفاظ على صحتهم وتجنب التجمعات، التى تؤدي إلى الإصابة بالفيروس، متمنيا الدعاء للجميع.

وكان الفنان شريف رمزى، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث نشر عبر خاصية الأستورى على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية، إللى اتعامل معايا الفترة إللى فاتت يخلى باله".

وأصاب فيروس كورونا المستجد، فى الآونة الأخيرة، العديد من المشاهير ونجوم الفن، من بينهم النجم أمير كرارة والفنانة يسرا وسلوى محمد على، وجمال العدل وإيناس الدغيدى وآخرين.