أروى: "2021 سنة التغيير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قالت الفنانة والإعلامية اليمنية أروى، إن 2021 يُعد عام التغيير بالنسبة لها.
وكتبت أروى، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام : "السنة اللي فاتت كانت مثل الغربال.. غربلت فيها ناس كثير، منهم اللي طلع من حياتي وكان أفضل شيء صار لي، ومنهم اللي أنا إن شاء الله مكملة معاهم على الخير و الصدق والمحبة".
وأَضافت: "خلوا دخول سنة جديدة يساعدكم تراجعوا حساباتكم، مين تخلوه قريب ومين تبعدوه، وتحمدوا الله على بعده.. 2021 سنة التغيير".
يذكر أن أروى شاركت في شهر رمضان الماضي مع الفنان رامز جلال ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي عرض على قناة "إم بي سي مصر".
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