نبيل الحلفاوي عن كورونا: "عدو غامض يتخفى حتى بين الأصحاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، أن الفترة الحالية هي الأسوأ بالنسبة له

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "رغم كل ما مر في العمر من أزمات شخصية أو عامة إلا أنها الفترة الأسوأ على الإطلاق أمام عدو غامض يتخفي حتى بين الأصحاء وضمن كل تفاصيل الحياة ليغير شكلها تمامًا".

وأضاف: "ورغم المعاناة، نحمد الله على كل لحظة نكون قادرين فيها على محاولة تفاديه مهما أرهقنا ذلك".

ويشارك الفنان نبيل الحلفاوي، في مسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم: فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.