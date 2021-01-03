محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة ناهد السباعي، الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها، الموافق اليوم 3 يناير الجاري.
ونشرت ناهد صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "‘إنستجرام"، من كواليس فيلم "يوم للستات".
وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لأروع أمرأة آمنت بي منذ البداية، والتي أعطتنى فرصًا ذهبية أحبك يا إلهام، أتمنى أن يمنحك هذا العام كل الفرح والنجاح".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين السينمائية فيلم "حظر تجول" وشارك فيه كل من أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، كامل الباشا.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما.. ناهد السباعي تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.