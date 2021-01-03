بصورة تجمعهما.. ناهد السباعي تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ناهد السباعي، الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها، الموافق اليوم 3 يناير الجاري.

ونشرت ناهد صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "‘إنستجرام"، من كواليس فيلم "يوم للستات".

وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لأروع أمرأة آمنت بي منذ البداية، والتي أعطتنى فرصًا ذهبية أحبك يا إلهام، أتمنى أن يمنحك هذا العام كل الفرح والنجاح".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين السينمائية فيلم "حظر تجول" وشارك فيه كل من أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، كامل الباشا.