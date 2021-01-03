قضى 6 سنوات في السجن وأخبر زوجته بموعد وفاته.. 10 معلومات عن علي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل اليوم الأحد، ذكرى وفاة الفنان علي الشريف، إذ أنه من مواليد 3 يناير عام 1934.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن علي الشريف:

- التحق بكلية الهندسة في عام 1965، ولكنه تركها والتحق بكلية التجارة ليجد وقت للسياسة لشغفه الشديد بها.

- اهتم علي الشريف بالسياسة التي ذهبت به إلى سجن الواحات في فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، وقضى به 6 سنوات، وهناك تعرف على حسن فؤاد وعبدالرحمن الشرقاوي وأحمد فؤاد نجم ومحمود أمين العالم وحسن فؤاد وغيرهم.

- في السجن بدأ التمثيل هاويا وقام ببطولة عدة أعمال مسرحية منها رواية "مأساة الحلاج" لصلاح عبدالصبور، وأعمال ويليام شكسبير.

- خرج علي الشريف من السجن والتقى يوسف شاهين لتأتي بدايته الفنية على يده بعدما رشحه له كاتب الفيلم حسن فؤاد، واختاره المخرج الراحل لتقديم شخصية "دياب" في فيلم "الأرض" عام 1970، وذلك مقابل أجر 60 جنيها فقط، وحاز عن العمل على جائزة أحسن دور ثان من جمعية الفيلم.



- من بعدها شارك في تأدية العديد من الشخصيات المساعدة في السينما خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات، ومنها في أعمال: "كراكون في الشارع، المشبوه، القانون لا يعرف عائشة، الجمالية، الهاربات، المشاغبات الثلاثة، على من نطلق الرصاص، الكرنك، الأفوكاتو، حب في الزنزانة، واحدة بواحدة" وغيرها.

- الفنان علي الشريف له قصة غريبة مع الموت، فأثناء استعداده لافتتاح مسرحية "عشان خاطر عيونك"؛ قال لزوجته السيدة خضرة: "سأموت غدًا في الساعة صباحا"، وطلب منها أن تتزوج بعد وفاته وتعيش حياتها نظرا لصغر سنها آنذاك، بينما هي طلبت منه أن يهدأ ويذهب للطبيب، لكنه رفض وطلب منها ألا تذهب للعمل، وألا يذهب أولاده إلى المدرسة لأنه سيموت، وبالفعل مات في اليوم التالي في تمام السابعة.

- كان آخر ما قاله علي الشريف: "مدد يا أهل البيت.. مدد يا حسين.. سامحنى يا الله.. جايلكم يا أهل البيت"، إذ كان يقرأ في كتاب "مقتل سيدنا الحسين" وانفعل حين قرأ عن لحظة مقتل الحسين، حيث كان يخبر الجميع بأنه من نسل الإمام الحسين والسيدة فاطمة الزهراء.

- ترك خلفه من الأبناء 6، ثلاثة من البنات وثلاثة من الأولاد.

- قال نجله المخرج حسن الشريف، في تصريحات له، إن النجم أحمد زكي أصيب بغيبوبة نُقل على إثرها إلى المستشفى بعدما علم بخبر وفاة والده، إذ كان يصور معه فيلم "البيه البواب".

-بينما كان آخر أعمال علي الشريف "سكة سفر" من تأليف وإخراج بشير الديك عام 1987.