شريف رمزي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
أعلن الفنان شريف رمزي، مساء الأحد، تعافيه من فيروس كورونا المستجد.
وكتب رمزي، عبر "ستوري إنستجرام": "الحمد لله على كل شيء، نتيجة المسحة سلبية، ربنا شفاني بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، ربنا يشفي كل مريض ويحمينا جميعا يا رب".
وفي 26 ديسمبر الماضي، أعلن شريف رمزي، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر "استوري إنستجرام": "الحمد لله على كل شيء.. عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللي اتعامل معايا الفترة اللي فاتت يخلي باله".
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