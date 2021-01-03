تامر مرسي ينعى الكاتب وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى المنتج تامر مرسي، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشر"مرسي" صورة تجمعه بالراحل وحيد حامد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "فقدت مصر اليوم واحدًا من الكبار، وداعًا الأستاذ وحيد حامد".

وشيعت جنازة السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، عقب صلاة الظهر، أمس، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن جنازة الراحل وحيد حامد، من بينهم الفنانة لبلبة، محمد حفظي، عزت العلايلي، أشرف زكي، إلهام شاهين، زوجة الراحل ونجله، والإعلامي محمود سعد، الفنان كريم عبد العزيز، الكاتب بشير الديك

يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا