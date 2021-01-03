حقيقة خطوبة حسني شتا وهاجر الشرنوبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
شارك الفنان حسني شتا، جمهوره ومتابعيه، صورا له مع الفنانة هاجر الشرنوبي من مسلسل "سكن البنات".
ونشر "حسني" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورا مع هاجر الشرنوبي، وانتشر أن هذه الصور من خطبتهما، ولكن "هاجر" أوضحت في التعليقات أنها من مسلسل "سكن البنات"، حيث يقدما فيه شخصيتي "محمود وشيماء".
يُذكر أن حسني شتا شارك في موسم رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.
بينما آخر أعمال هاجر الشرنوبي مسلسل "الوجه الآخر" مع النجم ماجد المصري، من إخراج سميح النقاش، وﺗﺄﻟﻴﻒ فداء الشندويلي.
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