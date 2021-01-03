أحمد حلمى: نفسي روح الخير تبقى منتشرة من غير طلب .. ماتستناش حد يطلب منك .. اعمل بنفسك

بعد مرور ساعات قليلة لنشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حظي فيديو دعم النجم الكوميدي الكبير أحمد حلمي لإحدى المؤسسات لأمراض وأبحاث القلب، بتفاعل ضخم من رواد هذه المواقع، بسبب رسالته السامية الداعية للتبرع للمؤسسة، والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية وإجراء عمليات القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية بالمجان، إلى جانب البحث العلمي الذي يقترن بالعلاج لضمان أفضل خدمة لكل مريض.

وظهر النجم أحمد حلمي في الفيديو يرتدي "تيشيرت" يحمل علامة جرح

القلب المفتوح، وعلق بصوته قائلاً إن مؤسسة علاج أمراض القلب الشهيرة مع احدى العلامات التجارية العالمية انتجت هذا الـ"تيشيرت"، والذي يحمل علامة الجرح من عملية القلب المفتوح، وذلك لتغيير المفهوم عن العلامة، وتحويلها إلى رمز للحياة وأمل لعمر جديد وبداية جديدة، داعياً الراغبين في مساندة المؤسسة، في زيارة صفحاتها الرسمية لشراء الـ"تيشيرت" لإنقاذ قلوب كثيرة؛ حيث أن العائد من بيعها سيخصص لصالح علاج مرضى القلب بالمؤسسة لعلاج الأمراض وأبحاث القلب.

عبر حلمى عن اعجابه بفكرة الحملة مما دفعه لنشر الفيديو لتشجيع الناس على نشر الخير، حيث صرح قائلا " نفسى روح الخير تبقى منتشرة من غير طلب، حياتنا هتتغير للأحسن لما نعمل الخير اللي نقدر عليه" ودعي الجميع لبداية عام جديد بروح الخير مضيفا "ماتستناش حد يطلب منك .. اعمل بنفسك".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدعم فيها أحمد حلمي هذه المؤسسة الكبيرة، إذ سبق أن أعلن خلال حفل صناع الأمل في دبي بداية العام الجاري التبرع بمبلغ مليون جنيه للمؤسسة.