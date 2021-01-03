منصة شاهد تطرح البرومو التشويقي لمسلسل (اللعبة 2)

طرحت منصة "شاهد vip" الرقمية الإعلان التشويقي لمسلسل "اللعبة 2"، والذي من المقرر عرضه قريبًا.

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يظهر في الإعلان شيكو وميرنا جميل

في شخصيتي وسيم وإسراء، ويتحدث وسيم عن حبه لابنه أكرم لأنه نسخة من ملامح والدته، فيما ترى إسراء أن ابنتها كريمة نسخة من ملامح والدها.

المسلسل من بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت ومحمد أوتاكا، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خط\اب وإبراهيم صابر، إخراج معتز التوني.