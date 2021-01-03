علي ربيع يتعاقد على بطولة فيلم (زومبي على جنبي)

تعاقد الفنان علي ربيع، علي بطولة فيلم جديد ويحمل إسم "زومبي علي جنبي"، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

ونشر على ربيع صورته مع المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقاً عليها "قريبا".

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وكانت قد عرضت مؤخراً مسرحية (واحدة واحدة) للفنان علي ربيع الفنان أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، هم: ومُصطفى خاطر، ودينا محسن، ويزو، محمد أسامة، أس أس، بالإضافة إلى حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد توب، بيشوي طاهر،

من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تدور أحداث مسرحية "واحدة واحدة"، في إطار اجتماعي حول أسرة لديها ثلاثة أبناء يحاولون الهجرة خارج مصر ويحاول أهلهم منعهم وتناقش هذه الظواهر بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.



يذكر أن، أخر أعمال الفنان علي ربيع فيلم "الخطة العايمة" وشارك في بطولة العمل غادة عادل، محمد عبدالرحمن، تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي واخراج معتز التوني.