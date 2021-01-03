إصابة الإعلامي لاري كينج بفيروس كورونا (تفاصيل)

أصيب الإعلامي لاري كينج بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى إحدى مستشفيات لوس أنجلوس.

ونشرت المواقع والصحف العالمية أن كينج يخضع حاليا للعلاج من فيروس كورونا، وذلك بعد سوء حالته، فهو الآن في اليوم العاشر من ظهور الأعراض عليه.

في حين لم يتم تأكيد الخبر من قبل الإعلامي الشهير أو عائلته.

في وقت سابق من عام 2019، توفي اثنان من أطفال لاري في غضون شهر واحد فقط، وكان آخر تفاعل لكينج مع الجمهور في يوم عيد الشكر في نهاية نوفمبر، عندما شارك صورة مع اثنين من أحفاده وعشاءهم من أحد المطاعم.

يذكر أن لاري كينج يبلغ

من العمر 87 عاما، وهو إعلامي ومقدم برامج إذاعية أمريكي بارز ولد في 19 نوفمبر 1933.

اسم لاري كينغ الأصلي هو Lawrence Harvey Zeiger، بدأ العمل في قناة سي إن إن في العام 1985 وكان يقدم برنامجه الشهير لاري كينغ لايف (Larry King Live) حتى العام 2010 ، لينتقل بعدها للعمل في قناة RT America (روسيا اليوم - أميركا) حيث يقدم برنامج Politicking with Larry King الأسبوعي.