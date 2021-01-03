(قيد مجهول) على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا

انتهى المخرج السدير مسعود من تصوير مسلسل " قيد مجهول" أول أعماله الدرامية الطويلة.

المسلسل مكون من 8 حلقات وسيعرض قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق.

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وهو من تأليف محمد أبو لبن ولواء يازجي ويلعب بطولته كل من النجوم باسل خياط وعبد المنعم عمايري وايهاب شعبان ونظلي الرواس ونخبة من نجوم الدراما السورية.

المسلسل هو الإنتاج السوري الاول للمنتج محمد مشيش

بعد عدد من الإنتاجات المصرية الضخمة والناجحة مثل جراند اوتيل وهذا المساء ولا تطفئ الشمس وونوس والسيدة الاولى وليالي اوجيني وزي الشمس وحلاوة الدنيا وطريقي واهو ده اللي صار والعديد من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا سواء جماهيريا أو نقديا.

وأكد مشيش أنه لن يكون الأخير بل هناك خطة لإنتاج أعمال سورية وعربية كبيرة من إنتاج I production.