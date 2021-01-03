أعلن الفنان حسني شتا خطوبته على الفنانة هاجر الشرنوبي قبل قليل، ونشر "حسني" مجموعة صور له مع خطيبته من أحد الأماكن المفتوحة للتصوير، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، واكتفى بالتعليق واضعًا قلب. موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، واكتفى بالتعليق واضعًا قلب. اقرأ .. بفستان جريء هاجر الشرنوبي تنصح جمهورها بالبقاء في المنزل يُذكر أن حسني شتا شارك في موسم رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى من خطوبة حسني شتا وهاجر الشرنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.