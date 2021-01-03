شاهد.. كلب يتابع سباق خيول يحصد 2 مليون مشاهدة على تيك توك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

حقق مقطع فيديو طريف يظهر خلاله كلب يقترب بشدة من التلفزيون ثم يقفز لأعلى ولأسفل بحماس عندما يبدأ سباق الخيل ، نجاحا كبيرا على تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك”.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية: تم تصنيف الكلب على أنه “مرح” بسبب رد فعله المفرط على سباق الخيل على شاشة التلفزيون عندما تم تصويره من قبل مالكه المستمتع ومشاركته على TikTok.

ويظهر فى المقطع، الذي تم تحميله بواسطة المستخدمmustangmadddy فى 1 يناير، والكلب بيلا يجلس على الأرض وأنفه على بعد بوصات فقط من التلفاز ويراقب الخيول منذ إنطلاق صافرة البداية.

ولعدة ثوانٍ متواصلة، ظل الكلب ثابتًا أمام الشاشة.

وفجأة، وبمجرد أن يبدأ السباق يبدأ الكلب فى القفز فى الهواء والنباح بفرح، وعيناه لا تزالان ملتصقتان بالتلفاز، بينما كانت حوافر الخيول تتدحرج على المضمار.

ويقفز الكلب Bella فى الهواء مثل Jack-in-the-box مع ساقيه متباعدتين، مما جعل صاحبها يضحك وكذلك الآلاف من الأشخاص على TikTok، حيث تمت مشاهدته أكثر من 1.3 مليون مرة.

وعلق أحد المعجبين: “هذه القفزة مرحة”، وقال اَخر: “أنا أبكي وأضحك”، وعلق شخص ثالث: “كان الكلب حصانًا قبل ذلك على ما يبدوا”، وقال مشاهد رابع مازحًا: “هذا ليس مضحكا على الإطلاق، من الواضح أن الكلب المسكين لديه الكثير من المال على أحد تلك الخيول”.

وقال شخص آخر ساخرًا: “هذه القفزة تشبه نوعًا ما قفزة الفارس على الحصان، أو أن الكلب لديه رهان على أحدهم”.