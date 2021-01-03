متابعة بتجــــــــــرد: مع انطلاقة العام الجديد، نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أولى صوره لهذه السنة في حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وأعلن تعرضه لوعكة صحية، قائلاً: “الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد ببعض التعب في غضروف الرقبة… أنا الآن أحسن وأقوى… خذوا بالكم من صحتكم… هي كنزكم الحقيقي… كل سنة وأنتم طيبون”.
وتزامنت صورة أبو هشيمة مع صورة نشرتها زوجته الفنانة ياسمين صبري على “إنستغرام” وهي ترتدي فستاناً أسودَ طويلاً وتمسك بيد زوجها وهما يسيران معاً.
وعلّقت صبري على الصورة بوضع قلب حب أحمر ليرد عليها أبو هشيمة في التعليقات بالطريقة نفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر وعكة صحية في العنق.. أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري في أول ظهور بالعام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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