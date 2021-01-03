بعد أقل من عامين زوي كرافيتز تطلب الطلاق من زوجها

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متابعة بتجــــــــــــرد: ذكرت تقارير أن الممثلة الأميركية زوي كرافينز (32 عاماً) قد تقدمت بطلب للطلاق من زوجها كارل غلاسمان بعد زواج دام أقل من عامين.
وأكدت مجلة “بيبول” نبأ الانفصال وأن زوي تقدمت بطلب الطلاق في 23 ديسمبر الماضي.
وكانت زوي قد تزوجت من كارل في 29 يونيو 2019 في منزل والدها المغني ليني كرافينز في باريس.
وكانت العلاقة بين زوي وكارل قد بدأت عام 2016.
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