كواليس غناء رابح صقر للمرة الأولى باللهجة المصرية

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم رابح صقر، أحدث أغنياته بعنوان “أخباره إيه”، التي يقدمها باللهجة المصرية لأول مرة ضمن ألبومه الجديد “مرحبًا”، من كلمات الشاعر عمرو المصري، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا بموقع “يوتيوب”، وجاء هذا العمل بمثابة أولى مفاجآت رابح لجمهوره في العام الجديد.

وأعرب الشاعر عمرو المصري في تصريحات صحفية عن سعادته بالتعاون مع قيمة فنية كبيرة بالوطن العربي، مثل النجم رابح صقر، في هذا العمل الذي حمل توقيعه من ناحية الكلمات، أما عن الألحان فقد تولاها النجم رامي جمال والتوزيع للمايسترو مدحت خميس.

عن كواليس العمل أوضح: “رابح صقر كان يريد أن يقدم أغنية باللهجة المصرية، وكتبت كلماتها وعندما عرضتها عليه أبدى إعجابه الشديد بها، وتم تنفيذها، وسعيد للغاية بردود فعل الجمهور عليها”.

من جانبه، أشاد صقر بموهبة عمرو المصري من خلال تغريدة له عبر تويتر، وعلق قائلاً: ‏”الشاعر عمرو المصري، هذا التعاون الأول بيننا أيضاً وكنت مبسوط وأنا بأديه ويارب يكتب له النجاح ونشوفك في أعمال أخرى بيننا، شكراً لك وأتمنى لك التوفيق”.

وتأتي أغنية “أخباره إيه” ضمن أغنيات ألبوم رابح صقر الجديد لعام 2021، والذي حمل عنوان “مرحباً”، ويضم 24 أغنية، تعاون من خلالها مع كبار الشعراء والملحنين.

وأسند رابح صقر للمايسترو المميز مدحت خميس مهمة توزيع كل أغاني الألبوم في سابقة من نوعها، وكنا قد تواصلنا معه من قبل عبر “النهار العربي”، وقال إنه “سعيد بالعمل مع رابح صقر، عملنا معه في الألبوم لمدة عام ونصف العام، ولم تقلقني مسؤولية توزيع كل أغاني الألبوم”.

وختم: “سعيد بتكرار التعاون مع رابح صقر، لا سيمّا بعد نجاحنا معاً من قبل في ألبومين غنائيين، وهو موسيقار كبير، وكل منا فهم الآخر، وتفهمت الموسيقى الخاصة به وأصبح بيننا انسجام خاص”.