متابعة بتجــــــــــرد: نعى النجم السوري مكسيم خليل المخرج السوري حاتم علي بكلمات مؤثرة عبر منشور كتبه في صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”، جاء فيه: على كفوف الراحة.. شفتك اليوم بالمنام ..مابعرف كنت عمتودعني ..او عمتستقبلني .. عانقتني بدفى الدنية ..كنت عمتواسيني .. مابعرف عمتواسيني فيك او عمتواسيني فينا.. بس كنت مرتاح حاتم … وشك مرتاح كتير.. بعمري ماشفته مرتاح لهلدرجة..وابتسامة رضى فيها رضى الكون.. (شكراً حاتم..الله معك حاتم) (ياحاتم وين رايح تروح ياحاتم فتحت الجروح) هيك استقبلوك اهلك الطيبين.. على كفوف الراحة حملوك اخواتك وولادك يلي ياما حملتهم..وحملت قصصهن وبيوتهم.. هيك وصّلوك اهل الوفا بلا خوف لبيتك الأبدي بأرض الشام..ارض وطنك.. شفت الحب؟؟ شفت الدفى؟؟ يلي متلك هنن بيكسبوا الرهان الأبدي بهي الحياة.. يلي بلامس هموم الناس ..يلي بيحترم ذكاءهم..يلي بينتصرلهم ..رح ينتصروله.. لهيك كنت مبارح ابوهم واخوهم و ابنهم و استاذهم وشهيدهم وأميرهم .. كل واحد شاف خساراته فيك وشاف احلامه فيك..مشّونا كلنا معك بكل لحظة..فتلنا الشام معك.. حلوين اهلنا ..طيبين اهلنا …مكسورين اهلنا.. بس كبار اهلنا .. بقدّروا الذهب العتيق.. وبيعرفوا المغشوش..وكلمتهم بقولوها .. بهيك لحظات.. هي الناس هي يلي بتكتب التاريخ الحقيقي.. وهي يلي بتصنع الخوف والقلق الحقيقي ..لكل شي مو حقيقي..وبتهزه اكتر.. ليك نام وانت متطمن ياحبيبي و..(شكراً حاتم).

كانت هذه تفاصيل خبر مكسيم خليل يرى حاتم علي في منامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.