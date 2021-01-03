شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلاني ينفي انتشار كورونا في حفلته بلبنان: شائعات مغرضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المطرب اللبناني عاصي الحلاني، ما أثير في الآونة الأخيرة حول انتشار حالات فيروس كورونا المستجد في حفلته الغنائية التي أقيمت مؤخرًا بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، مؤكدًا أن ما تداولته بعض المواقع بشأن هذا الأمر مجرد شائعات مغرضة على حد قوله.

وقال عاصي الحلاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم: "للتوضيح الخبر عن إصابات كورونا بحفل ليلة راس السنة غير صحيح والحفل كان مرخصًا من قبل الوزارات المختصة الداخلية والسياحة، ولم يكن الحفل الوحيد في لبنان وكل ما يتداول على بعض المواقع غير صحيح مجرد إشاعات مفبركة ومغرضة".



عاصي الحلاني عبر تويتر

وأحيا الفنان عاصي الحلاني حفلاً غنائيًا في لبنان مؤخرًا، وبعد ذلك انتشرت مزاعم تشير إلى أن الحفل تسبب في إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر المطرب اللبناني عاصي الحلاني مؤخرا في برنامج "اللايف من الدوبلكس "، حيث قام بغناء "ياطيور بالعالى" بمشاركة نجلة "الوليد" وتفاعل الجمهور معهما بشكل كبير، وقالت أبلة فاهيتا خلال برنامجها: "الواد وباباه زى السكر وأنت ياوليد مش عايز تتجوز تانى زى بابا"، ليرد عليها: "لا انا ممكن اتجوزعادى ".

وقالت أبلة فاهيتا، للمطرب اللبناني عاصي الحلانى: "مخوفتش إنك اتجوزت أجمل واحدة في لبنان لأن الموضوع ده محتاج ثقة كبيرة في النفس، فرد عليها: طالما في حب متبادل وقناعة بين الطرفين مفيش حاجه تخوف، لترد عليه: "أنا المرحوم كان بيعانى من حلاوتى مر الشكوى"، وقال عاصى:"علشان كده مات انتى جبتيلوا مرض ربنا ياخدك ".

وقام عاصي الحلاني بغناء أغنية "وانا ماراق مريت “ليقوم نجلة الوليد بغنائها باللغة الإنجليزية، مشيرا الى أن ابنته ماريتا تتمتع بخفة الظل وكانت تستعد للمشاركة في أحد المسلسلات ولكن جائحة كورونا أدت إلى تأجيلة بعض الوقت.