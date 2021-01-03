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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم أحمد زاهر عن مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم ”الخليج 365” النجم أحمد زاهر، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلسي إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.
وعقد قسم الفن ندوة فنية مع النجم أحمد زاهر بحضور الزملاء بقسم الفن على الكشوطى، وعماد صفوت، ومصطفي القصبى، ولميس محمد، وعادل عبد الله وعدد من مسئولي تلفزيون الخليج 365.
وتحدث زاهر خلال الندوة المقرر نشرها لاحقا، عن مسلسله الجديد "لؤلؤ"، والذى يشارك فى بطولته مع مى عمر، وكذلك مسلسل "البرنس"، والذى قدم من خلاله أحد أهم أدواره، من بطولة محمد رمضان، وإخراج محمد سامى، وتحدث أيضًا عن بداياته والتحاقه بالمعهد العالى للفنون المسرحية، دون علم أسرته، وأول لقاء جمعه بالنجم الكبير نور الشريف، وأشياء أخرى كثيرة تتضمنها الندوة.
ويعرض حاليًا للفنان أحمد زاهر مسلسل "لؤلؤ" والذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.
مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تصدر تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضًا تريند محرك البحث جوجل.
أحمد زاهر فى صالة تحرير الخليج 365 مع خالد صلاح وقيادات التحرير
أحمد زاهر فى ندوة قسم الفن مع عمرو صحصاح
أحمد زاهر مع الزملاء بقسم الفن
أحمد زاهر مع الزميل محمد رشاد
أحمد زاهر مع خالد صلاح والزميلة منى فهمى
أحمد زاهر والزميل عماد صفوت
أحمد زاهر والزميل عمر الأيوبى
أحمد زاهر والزميل مصطفى القصبى
أحمد زاهر والزميلة سناء حسين
أحمد زاهر وسامى وهيب رئيس قسم التصوير
أحمد زاهر وعاطف العربى رئيس قسم الرياضة
أحمد زاهر وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن
أحمد زاهر ومذيعة الخليج 365 حور محمد
أحمد زاهر يتوسط عمرو صحصاح وعادل عبد الله
الفنان أحمد زاهر فى ندوة الخليج 365 بحضور الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى تحرير وإدارة الخليج 365
الفنان أحمد زاهر والزملاء بقسم الرياضة
الفنان أحمد زاهر والزميل عادل عبد الله
الفنان أحمد زاهر والزميلة لميس محمد
الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى
الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن
الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى محيى سعيد
الفنان أحمد زاهر يتسلم درع تكريمه من الخليج 365
الفنان أحمد زاهر يحتفل بتكريم الخليج 365
خالد صلاح يسلم أحمد زاهر درع مؤسسة الخليج 365
خالد صلاح يشرح لـ أحمد زاهر آلية العمل داخل صالة التحرير وفى الصورة عمرو صحصاح
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