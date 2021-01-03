شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم أحمد زاهر عن مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم ”الخليج 365” النجم أحمد زاهر، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلسي إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وعقد قسم الفن ندوة فنية مع النجم أحمد زاهر بحضور الزملاء بقسم الفن على الكشوطى، وعماد صفوت، ومصطفي القصبى، ولميس محمد، وعادل عبد الله وعدد من مسئولي تلفزيون الخليج 365.

وتحدث زاهر خلال الندوة المقرر نشرها لاحقا، عن مسلسله الجديد "لؤلؤ"، والذى يشارك فى بطولته مع مى عمر، وكذلك مسلسل "البرنس"، والذى قدم من خلاله أحد أهم أدواره، من بطولة محمد رمضان، وإخراج محمد سامى، وتحدث أيضًا عن بداياته والتحاقه بالمعهد العالى للفنون المسرحية، دون علم أسرته، وأول لقاء جمعه بالنجم الكبير نور الشريف، وأشياء أخرى كثيرة تتضمنها الندوة.

ويعرض حاليًا للفنان أحمد زاهر مسلسل "لؤلؤ" والذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تصدر تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضًا تريند محرك البحث جوجل.



أحمد زاهر فى صالة تحرير الخليج 365 مع خالد صلاح وقيادات التحرير



أحمد زاهر فى ندوة قسم الفن مع عمرو صحصاح



أحمد زاهر مع الزملاء بقسم الفن



أحمد زاهر مع الزميل محمد رشاد



أحمد زاهر مع خالد صلاح والزميلة منى فهمى



أحمد زاهر والزميل عماد صفوت



أحمد زاهر والزميل عمر الأيوبى



أحمد زاهر والزميل مصطفى القصبى



أحمد زاهر والزميلة سناء حسين



أحمد زاهر وسامى وهيب رئيس قسم التصوير



أحمد زاهر وعاطف العربى رئيس قسم الرياضة



أحمد زاهر وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



أحمد زاهر ومذيعة الخليج 365 حور محمد



أحمد زاهر يتوسط عمرو صحصاح وعادل عبد الله



الفنان أحمد زاهر فى ندوة الخليج 365 بحضور الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى تحرير وإدارة الخليج 365



الفنان أحمد زاهر والزملاء بقسم الرياضة



الفنان أحمد زاهر والزميل عادل عبد الله



الفنان أحمد زاهر والزميلة لميس محمد



الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى



الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى محيى سعيد



الفنان أحمد زاهر يتسلم درع تكريمه من الخليج 365



الفنان أحمد زاهر يحتفل بتكريم الخليج 365



خالد صلاح يسلم أحمد زاهر درع مؤسسة الخليج 365