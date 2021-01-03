فن ومشاهير

الخليج 365 يكرم أحمد زاهر عن مشواره الفنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم ”الخليج 365” النجم أحمد زاهر، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلسي إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وعقد قسم الفن ندوة فنية مع النجم أحمد زاهر بحضور الزملاء بقسم الفن على الكشوطى، وعماد صفوت، ومصطفي القصبى، ولميس محمد، وعادل عبد الله وعدد من مسئولي تلفزيون الخليج 365.

وتحدث زاهر خلال الندوة المقرر نشرها لاحقا، عن مسلسله الجديد "لؤلؤ"، والذى يشارك فى بطولته مع مى عمر، وكذلك مسلسل "البرنس"، والذى قدم من خلاله أحد أهم أدواره، من بطولة محمد رمضان، وإخراج محمد سامى، وتحدث أيضًا عن بداياته والتحاقه بالمعهد العالى للفنون المسرحية، دون علم أسرته، وأول لقاء جمعه بالنجم الكبير نور الشريف، وأشياء أخرى كثيرة تتضمنها الندوة.

ويعرض حاليًا للفنان أحمد زاهر مسلسل "لؤلؤ" والذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تصدر تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضًا تريند محرك البحث جوجل.

أحمد زاهر فى صالة تحرير الخليج 365 مع خالد صلاح وقيادات التحرير
أحمد زاهر فى صالة تحرير الخليج 365 مع خالد صلاح وقيادات التحرير

 

أحمد زاهر فى ندوة قسم الفن مع عمرو صحصاح
أحمد زاهر فى ندوة قسم الفن مع عمرو صحصاح

 

أحمد زاهر مع الزملاء بقسم الفن
أحمد زاهر مع الزملاء بقسم الفن

 

أحمد زاهر مع الزميل محمد رشاد
أحمد زاهر مع الزميل محمد رشاد

 

أحمد زاهر مع خالد صلاح والزميلة منى فهمى
أحمد زاهر مع خالد صلاح والزميلة منى فهمى

 

أحمد زاهر والزميل عماد صفوت
أحمد زاهر والزميل عماد صفوت

 

أحمد زاهر والزميل عمر الأيوبى
أحمد زاهر والزميل عمر الأيوبى

 

أحمد زاهر والزميل مصطفى القصبى
أحمد زاهر والزميل مصطفى القصبى

 

أحمد زاهر والزميلة سناء حسين
أحمد زاهر والزميلة سناء حسين

 

أحمد زاهر وسامى وهيب رئيس قسم التصوير
أحمد زاهر وسامى وهيب رئيس قسم التصوير

 

أحمد زاهر وعاطف العربى رئيس قسم الرياضة
أحمد زاهر وعاطف العربى رئيس قسم

 

أحمد زاهر وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن
أحمد زاهر وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن

 

أحمد زاهر ومذيعة الخليج 365 حور محمد
أحمد زاهر ومذيعة الخليج 365 حور محمد

 

أحمد زاهر يتوسط عمرو صحصاح وعادل عبد الله
أحمد زاهر يتوسط عمرو صحصاح وعادل عبد الله

 

الفنان أحمد زاهر فى ندوة الخليج 365 بحضور الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى تحرير وإدارة الخليج 365
الفنان أحمد زاهر فى ندوة الخليج 365 بحضور الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى تحرير وإدارة الخليج 365

 

الفنان أحمد زاهر والزملاء بقسم الرياضة
الفنان أحمد زاهر والزملاء بقسم الرياضة

 

الفنان أحمد زاهر والزميل عادل عبد الله
الفنان أحمد زاهر والزميل عادل عبد الله

 

الفنان أحمد زاهر والزميلة لميس محمد
الفنان أحمد زاهر والزميلة لميس محمد

 

الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى
الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى

 

الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن
الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن

 

الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى محيى سعيد
الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى محيى سعيد

 

الفنان أحمد زاهر يتسلم درع تكريمه من الخليج 365
الفنان أحمد زاهر يتسلم درع تكريمه من الخليج 365

 

الفنان أحمد زاهر يحتفل بتكريم الخليج 365
الفنان أحمد زاهر يحتفل بتكريم الخليج 365

 

خالد صلاح يسلم أحمد زاهر درع مؤسسة الخليج 365
خالد صلاح يسلم أحمد زاهر درع مؤسسة الخليج 365

 

خالد صلاح يشرح لـ أحمد زاهر آلية العمل داخل صالة التحرير وفى الصورة عمرو صحصاح
خالد صلاح يشرح لـ أحمد زاهر آلية العمل داخل صالة التحرير وفى الصورة عمرو صحصاح

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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