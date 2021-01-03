شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم Robin’s wish يتحدث عن سبب انتحار روبن ويليامز بسبب مرض عصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم مرور 6 سنوات كاملة على وفاة النجم الراحل روبن ويليامز إلا أن عشاقه وجمهوره ممن تعلقوا بأفلامه لا يزالوا يشعرون بالصدمة والدهشة عاجزين عن السبب وراء انتحار نجم طالما أمتع محبيه وأضحكهم لسنوات خلال أفلامه وصنف على أنه من أفضل نجوم الكوميديا في تاريخ السينما العالمية.

تايلور نورود مخرج الفيلم الوثائقي Robin’s wish وخلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أكد أنه من المهم أن يعرف ملايين الأشخاص الذين أحبوه الحقيقة حول انتحاره حينما كشف عن أن الممثل الشهير كان يعاني من مرض عصبي اسمه "خَرَف أجسام ليوي"، وهو التشخيص الذي لم يصل إلى أرملته إلا بعد وفاته.



روبن ويليامز

كما أن زوجة ويليامز تأمل أن يساهم هذا الفيلم الوثائقى في رفع مستوى الوعى، بشأن ما مر به وليامز، في أيامه وسنواته الأخيرة، بخصوص هذا المرض الذى لم يكن يعلم ويليامز بمعاناته منه.

روبن ويليامز فاز بـ"الأوسكار" عام 1998، كما فاز بجائزة إيمى عام 1987، وفاز بـ"الجولدن جلوب" 4 مرات ويعد ويليامز أسطورة الكوميديا الأمريكية، إذ بدأ ويليامز حياته كمؤدى وصلات كوميدية فردية فى بعض نوادى سان فرانسيسكو، وبعدها التحق باستوديوهات إن بى سى فى أول دور رئيسى له فى مسلسل "Happy Days" فى شخصية "Mork" القادم من الفضاء الخارجى، وفى هذا المسلسل أعطيت لـ"روبين ويليامز" الحرية لارتجال معظم حواره فأدى الدور بطريقة بارعة جسديا ولفظيا.

ويرجع الفضل فى شهرة روبن ويليامز إلى السينما، وكان أول دور سينمائى له فى فيلم "Popeye" عام "1980"، ومن ثم قام بدور البطولة فى عدد من الأفلام وترشح لجائزة الأوسكار فى العديدة منها، إلى أن أدى دور الطبيب النفسى فى فيلم Good Will Hunting، وفاز عنه بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد.

كما قدم ويليامز فيلم جومانجى عام 1995، وقام أيضا بالأداء الصوتى لعدد من الأفلام الكرتونية، التى لاقت نجاحا كبيرا مثل علاء الدين والرجل الآلى وآخرها "Happy Feet"، وكان ويليامز قد تزوج 3 مرات ولديه 3 أولاد.